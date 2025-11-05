BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
|
05.11.2025 06:59:38
So gut wie Messi und Ronaldo? Haalands BVB-Wiedersehen
MANCHESTER (dpa-AFX) - Ausnahmestürmer Erling Haaland sieht sich nicht auf einem Level mit den früheren Weltfußballern Lionel Messi und Cristiano Ronaldo. "Nein, niemand kann ihnen nahe kommen", sagte der 25-Jährige von Manchester City vor dem Wiedersehen mit seinem Ex-Club Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) an diesem Mittwoch (21 Uhr/MEZ, DAZN) auf eine entsprechende Frage.
Haaland führt die Torschützenliste der Premier League souverän an. In zehn Partien hat er 13-mal getroffen. In drei Champions-League-Spielen war der Norweger auch schon viermal erfolgreich. Sein Trainer Pep Guardiola verglich den Angreifer zuletzt mit Messi und Ronaldo.
Haaland: "Ich bin einfach Erling"
"Ich bin nur ein norwegischer Junge. Ich denke nicht, dass ich etwas Besonderes bin, nur weil ich Tore schieße", sagte Haaland über seine Rolle im Team. "Ich bin einfach Erling. Das wird immer so bleiben."
Für den BVB erzielte Haaland in 67 Bundesligaspielen zwischen 2020 und 2022 ebenfalls beeindruckende 62 Treffer. "Ich habe immer noch Freunde dort", sagte er. "Ich hatte eine tolle Zeit in Dortmund. Es ist ein toller Club mit tollen Menschen. Ich habe so viele schöne Erinnerungen an die Zeit dort."
Besonderer Erfolg mit der Nationalmannschaft ganz nah
Neben seinen Zielen in Manchester will sich Haaland noch in diesem Monat einen Lebenstraum erfüllen und sein Heimatland zur Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada schießen. "Mein Ziel ist, Norwegen zu Weltmeisterschaften und Europameisterschaften zu bringen. Das ist das Hauptziel in meiner Karriere", sagte Haaland.
Mit seinem Nationalteam führt er die Quali-Gruppe I an. Die Skandinavier haben es in den Spielen gegen Estland und Italien selbst in der Hand, ihr Ticket zu lösen. Bis dato letztmals war Norwegen 1998 bei der Endrunde in Frankreich bei einer WM dabei. Haaland war damals noch nicht geboren./the/DP/zb
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)mehr Nachrichten
|
12:27
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So entwickelt sich der SDAX am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
09:29
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)
|
06:59
|So gut wie Messi und Ronaldo? Haalands BVB-Wiedersehen (dpa-AFX)
|
04.11.25
|BVB-Aktie sinkt: Vor City-Spiel - Schlotterbeck dabei, Brandt fraglich (dpa-AFX)
|
04.11.25
|ROUNDUP: Schlotterbeck dabei - Zwei BVB-Profis fehlen in Manchester (dpa-AFX)
|
04.11.25
|Schwacher Handel: SDAX beendet den Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
04.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
04.11.25
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX verliert (finanzen.at)
Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)mehr Analysen
|06.10.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|BVB (Borussia Dortmund)
|3,35
|0,30%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Minus -- DAX leichter -- Wall Street stabil -- Asiens Börsen schließlcih uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An der Wall Street geht es seitwärts. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.