SoftwareONE Aktie
WKN DE: A2PTSZ / ISIN: CH0496451508
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26.08.2026 09:25:43
Softwareone verdaut die Crayon-Integration gut
Der global tätige IT-Anbieter aus Stans legt ansprechende Halbjahreszahlen vor, passt seine regionale Führungsstruktur an und erneuert die Geschäftsleitung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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