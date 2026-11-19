Vertiv Holdings Aktie
WKN DE: A2PZ5A / ISIN: US92537N1081
|
19.11.2026 17:42:00
Solenis Partners With Vertive For Data Centre Operation
(RTTNews) - On Thursday, Solenis partnered with Vertiv (VRT) to help data centre operators improve the performance and reliability of their liquid cooling systems.
Solenis and Vertiv will combine their expertise to improve liquid cooling systems for data centres, particularly as AI increases computing demands.
Vertiv will provide cooling infrastructure and predictive maintenance, while Solenis will manage fluid chemistry, water quality and monitoring.
The partnership will focus on preventing contamination and corrosion, continuously monitoring fluid conditions, and providing maintenance and optimization services to improve equipment protection, efficiency and system reliability.
On the NYSE, the shares are trading 0.23 percent down at $194.04.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vertiv Holdings
|
18.11.26
|S&P 500-Papier Vertiv-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vertiv-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
17.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 beginnt Dienstagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16.11.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 beendet den Montagshandel im Minus (finanzen.at)
|
16.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
16.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
11.11.26
|S&P 500-Titel Vertiv-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vertiv von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
28.10.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 zeigt sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
28.10.26
|Vertiv-Aktie nach starken Zahlen: Was das für Microsoft, Alphabet und Co. bedeutet (finanzen.at)
Analysen zu Vertiv Holdings
Aktien in diesem Artikel
|Vertiv Holdings
|160,58
|-4,89%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung drückt den ATX ins Minus -- DAX ebenfalls deutlich schwächer -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnet Verluste. Auch am deutschen Markt prägen rote Vorzeichen das Bild. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.