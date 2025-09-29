Sonova Aktie
WKN: 893484 / ISIN: CH0012549785
|
29.09.2025 07:00:14
Sonova gewinnt Schweizer Innovations-Ranking
|
Sonova Holding AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Group Media & Investor Release
Stäfa (Schweiz), 29. September 2025 – Zum zweiten Mal in Folge ist Sonova als Nummer 1 unter den SMI-Unternehmen* im jährlichen Innovationsranking geführt, das von den Wirtschaftsmagazinen Bilanz und PME zusammen mit dem Markt- und Meinungsforschungsunternehmen Statista erstellt wird.
In diesem Jahr ist dies ist bereits die zweite Auszeichnung für Sonova, nachdem das Unternehmen im Juni 2025 den 12. Platz von 300 im Ranking der innovativsten Unternehmen Europas – erstellt vom Fortune-Magazine zusammen mit Statista – erreicht hat.
„Wir freuen uns, erneut für unsere Innovationskraft anerkannt zu werden“, sagt Eric Bernard, CEO von Sonova. „Seit beinahe acht Jahrzehnten prägt Sonova die Hörversorgung durch kontinuierliche Innovationen und richtungsweisende Fortschritte, die das Leben von Menschen mit Hörverlust nachhaltig verbessern. Besonders stolz sind wir auf unsere neueste Spitzeninnovation: Phonak Audéo Sphere Infinio. Es ist die erste und leistungsstärkste Hörgeräteplattform, die Echtzeit-KI nutzt, um die grösste Herausforderung für Menschen mit Hörverlust – das Verstehen von Sprache in geräuschvollen Umgebungen – erheblich zu verbessern.“
Nach der Einführung von zwei neuen Hörgeräteplattformen im Jahr 2024 brachte Sonova im Sommer 2025 sein erstes und kleinstes In-Ear-Hörgerät auf den Markt, Phonak Virto R Infinio. Virto R Infinio integriert Sonovas fortschrittliche Infinio-Technologie mit ihrer aussergewöhnlicher Sprachleistung, sowie marktführende universelle Konnektivität gepaart mit einer deutlichen Reduktion der Produktgrösse.
Über das Ranking
Das Ranking „Top Innovative Unternehmen“ für die Schweiz wird seit 2022 jährlich von den Schweizer Wirtschaftsmagazinen Bilanz und PME zusammen mit dem Markt- und Meinungsforschungsunternehmen Statista erstellt. Die Methodik umfasst Daten- und statistische Analysen sowie Interviews mit führenden Patentanwälten, Wissenschaftlern, Unternehmensberatern, Ingenieuren und Unternehmern.
* Im Zuge der von SIX am 19. September 2025 vorgenommenen regulären Indexanpassungen ist Sonova zum 22. September 2025 aus dem Swiss Market Index (SMI) ausgeschieden und in den Swiss Mid Cap Index (SMIM) aufgenommen worden.
Kontakte:
Investor Relations
Thomas Bernhardsgrütter +41 58 928 33 44
Media Relations
Katarina Singer +41 58 928 28 13
Über Sonova
Sonova ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen Lösungen rund um das Thema Hören: von persönlichen Audiogeräten und drahtlosen Kommunikationslösungen über audiologische Dienstleistungen bis hin zu Hörgeräten und Cochlea-Implantaten. Die 1947 gegründete Gruppe hat ihren Hauptsitz in Stäfa in der Schweiz. Sonova ist in vier Geschäftsfeldern tätig – Hörgeräte, Audiological Care, Consumer Hearing und Cochlea-Implantate. Die Gruppe ist im Markt durch die Kernmarken Phonak, Unitron, AudioNova, Sennheiser (unter Lizenz) und Advanced Bionics sowie regional etablierte Marken vertreten. Über ein breites globales Vertriebsnetzwerk betreut Sonova eine stetig wachsende Anzahl von Kunden in mehr als 100 Ländern. Im Geschäftsjahr 2024/25 erzielte die Gruppe einen Umsatz von CHF 3,9 Mrd. sowie einen Reingewinn von CHF 547 Mio. Die rund 18'000 Mitarbeitenden von Sonova verfolgen gemeinsam eine Vision – eine Welt zu schaffen in der jeder in den Genuss des Hörens kommt.
Sonova engagiert sich seit Langem für Innovation und wurde 2025 von der Zeitschrift Fortune auf Platz 12 der innovativsten Unternehmen Europas gewählt – aus einer Auswahl von 300 Unternehmen aus 21 Ländern und 16 Branchen.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.sonova.com.
Haftungsausschluss
Sonova Aktien (Ticker-Symbol: SOON, Valoren-Nr. 1254978, ISIN: CH0012549785) sind seit 1994 an der SIX Swiss Exchange kotiert. The securities of Sonova have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “U.S. Securities Act”), or under the applicable securities laws of any state of the United States of America, and may not be offered or sold in the United States of America except pursuant to an exemption from the registration requirements under the U.S. Securities Act and in compliance with applicable state securities laws, or outside the United States of America to non-U.S. Persons in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act.
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Sonova Holding AG
|Laubisrütistrasse 28
|8712 Stäfa
|Schweiz
|Telefon:
|+41 58 928 33 33
|E-Mail:
|ir@sonova.com
|Internet:
|www.sonova.com
|ISIN:
|CH0012549785
|Valorennummer:
|12549785
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2204740
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2204740 29.09.2025 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sonova AGmehr Nachrichten
|
07:00
|Sonova gewinnt Schweizer Innovations-Ranking (EQS Group)
|
26.09.25
|SMI aktuell: SMI präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
26.09.25
|Pluszeichen in Zürich: Am Freitagnachmittag Gewinne im SMI (finanzen.at)
|
26.09.25
|SMI-Titel Sonova-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sonova von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
26.09.25
|Optimismus in Zürich: SMI notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
|
25.09.25
|Schwacher Handel in Zürich: SLI gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
25.09.25
|SMI-Handel aktuell: SMI liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
25.09.25
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
Analysen zu Sonova AGmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Sonova AG
|236,90
|-12,74%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiatische Indizes uneinig
An den Börsen in Fernost geht es in unterschiedliche Richtungen.