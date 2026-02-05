Tesla Aktie

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
Unternehmen
Termine
Profil
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
Aktion
Portfolio
Watchlist
05.02.2026 16:40:14

SpaceX IPO Chatter Has Space Stocks Stuck on the Pad

Space stocks ripped through 2025 as darlings of speculative growth, but the sector has hit serious resistance in 2026. As evidence builds for a massive IPO for SpaceX—potentially valuing the aerospace giant at a staggering $1.5 trillion—investors are rotating capital out of established public players. The sell-off points to a "wait-and-see" approach, with liquidity being hoarded to secure a slice of Elon Musk's dominant space juggernaut.RKLB stock is moving. See the chart and price action here. The Valuation GapSpaceX is rumored to be targeting a 60x to 70x price-to-sales multiple and can justify those premiums through the recurring revenue of Starlink, rapid cadence of Falcon 9 and its overall dominance in the space economy.The broader space sector looks overheated by comparison. SpaceX's competitors are still reliant on expendable or only semi-reusable hardware and cannot match the ...
Nachrichten zu Tesla

Analysen zu Tesla

06.02.26 Tesla Equal Weight Barclays Capital
02.02.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
30.01.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG
30.01.26 Tesla Equal Weight Barclays Capital
29.01.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG
08:36 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07:38 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
