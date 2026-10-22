Tesla Aktie
|336,55EUR
|-6,70EUR
|-1,95%
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
Tesla Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Tesla nach vorgelegten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 420 US-Dollar belassen. Analyst Edison Yu lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung das solide dritte Quartal des E-Autoherstellers. Dabei hob er besonders die im Vergleich zum Vorquartal deutlich gestiegenen Margen positiv hervor./ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 08:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Buy
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
$ 420,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 383,04
|
Abst. Kursziel*:
9,65%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 374,58
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,13%
|
Analyst Name::
Edison Yu
|
KGV*:
-
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|18:37
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|10:31
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|RBC Capital Markets
|21.10.26
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|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|18:37
|Tesla Neutral
|UBS AG
|10:31
|Tesla Neutral
|UBS AG
|10:30
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:47
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:30
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|336,55
|-1,95%
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|19:00
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18:58
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|18:58
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18:37
|Tesla Neutral
|UBS AG
|17:20
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|17:18
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|17:16
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|17:14
|Hermès Kaufen
|DZ BANK
|15:04
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:03
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:02
|QIAGEN Halten
|DZ BANK
|14:33
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:31
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:27
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|13:53
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|13:52
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|13:52
|FUCHS Kaufen
|DZ BANK
|13:50
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|UBS AG
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|13:12
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