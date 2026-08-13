Tesla Aktie

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WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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13.08.2026 19:15:00

SpaceX Stock: Is It Heading Back to $200?

There were fears earlier this month that shares of Space Exploration Technologies Corp (NASDAQ: SPCX), also known as SpaceX, would go over a cliff after it reported its earnings and its first lockup expired. And yet, that didn't happen. Instead, the stock has been rallying since then, reversing some of the losses it experienced in recent weeks.Now it's back above its IPO price of $135, trading around $140. Growth investors have had second and maybe third or fourth thoughts about the stock and appear willing to buy it despite its rich valuation of nearly $1.9 trillion. Could SpaceX's rally continue, and could it end up getting back to $200?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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