SPI aktuell: SPI am Mittag mit Kursplus

Um 12:09 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,30 Prozent fester bei 18 730,43 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,473 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,175 Prozent auf 18 706,74 Punkte an der Kurstafel, nach 18 674,10 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Freitag bei 18 794,17 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 706,74 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der SPI bereits um 0,477 Prozent. Der SPI stand noch vor einem Monat, am 13.01.2026, bei 18 404,03 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.11.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 17 545,05 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.02.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 17 162,42 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 2,68 Prozent. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 18 794,17 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17 950,56 Punkten erreicht.

Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit BVZ (+ 7,35 Prozent auf 1 460,00 CHF), Tecan (N) (+ 3,78 Prozent auf 131,70 CHF), ASMALLWORLD (+ 3,17 Prozent auf 0,65 CHF), Lonza (+ 3,09 Prozent auf 513,40 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 2,86 Prozent auf 169,00 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Leclanche (Leclanché SA) (-12,28 Prozent auf 0,13 CHF), Leonteq (-6,08 Prozent auf 11,74 CHF), lastminutecom (-4,53 Prozent auf 14,75 CHF), Huber + Suhner (-3,95 Prozent auf 175,20 CHF) und SoftwareONE (-3,63 Prozent auf 6,91 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Leclanche (Leclanché SA)-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 1 189 850 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 320,442 Mrd. Euro.

SPI-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent bei der Kudelski-Aktie an.

