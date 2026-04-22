SPI aktuell: SPI schwächer

Der SPI fällt im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0,46 Prozent auf 18 509,73 Punkte zurück. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,390 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,074 Prozent schwächer bei 18 581,31 Punkten in den Handel, nach 18 595,09 Punkten am Vortag.

Bei 18 667,22 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 18 509,73 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang einen Verlust von 1,14 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, den Wert von 17 202,24 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 22.01.2026, den Wert von 18 315,84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.04.2025, lag der SPI bei 15 786,45 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 1,47 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten erreicht.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Peach Property Group (+ 14,17 Prozent auf 5,88 CHF), Evolva (+ 9,67 Prozent auf 1,00 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 6,06 Prozent auf 0,11 CHF), Addex Therapeutics (+ 5,96 Prozent auf 0,05 CHF) und Phoenix Mecano (+ 4,80 Prozent auf 437,00 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen ASMALLWORLD (-19,84 Prozent auf 0,51 CHF), Montana Aerospace (-15,09 Prozent auf 21,10 CHF), MindMaze Therapeutics (-13,41 Prozent auf 0,35 CHF), Schlatter Industries (-5,41 Prozent auf 17,50 CHF) und Sonova (-3,83 Prozent auf 178,30 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 412 430 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 288,037 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der SPI-Titel

Im SPI hat die Evolva-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Curatis-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at