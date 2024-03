SPI-Handel aktuell: So steht der SPI am Nachmittag

Am Freitag notiert der SPI um 15:42 Uhr via SIX 0,67 Prozent höher bei 14 957,23 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,954 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 14 913,12 Zählern und damit 0,373 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (14 857,71 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 14 967,36 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14 881,67 Punkten verzeichnete.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang ein Minus von 0,148 Prozent. Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 01.02.2024, den Stand von 14 650,45 Punkten. Der SPI notierte noch vor drei Monaten, am 01.12.2023, bei 14 261,77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.03.2023, lag der SPI bei 14 265,11 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 2,66 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 15 005,61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Zählern markiert.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Highlight Event and Entertainment (+ 17,84 Prozent auf 10,90 CHF), Meyer Burger (+ 14,18 Prozent auf 0,08 CHF), ObsEva (+ 9,52 Prozent auf 0,01 CHF), Addex Therapeutics (+ 5,43 Prozent auf 0,07 CHF) und Zug Estates B (+ 3,60 Prozent auf 1 870,00 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Arundel (-21,05 Prozent auf 0,15 CHF), Kühne + Nagel International (-14,55 Prozent auf 254,30 CHF), Idorsia (-12,19 Prozent auf 1,96 CHF), Spexis (-10,30 Prozent auf 0,15 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (-5,42 Prozent auf 0,56 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SPI weist die Meyer Burger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 28 939 429 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Nestlé mit 251,498 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Orascom Development-Aktie präsentiert mit 4,69 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die mobilezone-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,99 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

