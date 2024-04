SPI-Handel aktuell: SPI am Mittag mit grünem Vorzeichen

Aktuell herrscht in Zürich ein ruhiger Handel.

Um 12:09 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,10 Prozent stärker bei 15 310,71 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,922 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SPI 0,167 Prozent stärker bei 15 320,74 Punkten, nach 15 295,17 Punkten am Vortag.

Bei 15 348,35 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 15 306,25 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der SPI bereits um 0,856 Prozent. Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 04.03.2024, den Wert von 14 927,02 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 04.01.2024, einen Stand von 14 638,85 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.04.2023, lag der SPI bei 14 490,73 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 5,09 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 15 480,85 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 455,60 Zähler.

Tops und Flops im SPI aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit ObsEva (+ 16,00 Prozent auf 0,01 CHF), Addex Therapeutics (+ 6,92 Prozent auf 0,14 CHF), Basilea Pharmaceutica (+ 6,77 Prozent auf 41,00 CHF), Orascom Development (+ 5,39 Prozent auf 4,69 CHF) und Züblin (Zueblin Immobilien (+ 4,84 Prozent auf 26,00 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Medartis (-6,41 Prozent auf 81,70 CHF), HOCHDORF (-5,20 Prozent auf 5,10 CHF), Idorsia (-4,30 Prozent auf 2,45 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-3,89 Prozent auf 8,16 CHF) und ASMALLWORLD (-3,14 Prozent auf 1,54 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Im SPI ist die Meyer Burger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 120 099 925 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 252,374 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Titel

Unter den SPI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,20 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

