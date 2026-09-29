SPI-Handel aktuell: SPI stärker

Der SPI befindet sich am Dienstag im Aufwärtstrend.

Der SPI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,45 Prozent fester bei 19 846,96 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,437 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,115 Prozent stärker bei 19 781,42 Punkten in den Dienstagshandel, nach 19 758,71 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 19 891,39 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 19 761,59 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bei 20 270,57 Punkten. Der SPI stand noch vor drei Monaten, am 29.06.2026, bei 20 040,99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 16 631,63 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,80 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 20 636,94 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten markiert.

SPI-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell ASMALLWORLD (+ 18,46 Prozent auf 0,77 CHF), Julius Bär (+ 8,52 Prozent auf 77,70 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 8,27 Prozent auf 8,25 CHF), ams-OSRAM (+ 7,31 Prozent auf 21,74 CHF) und Calida (+ 5,48 Prozent auf 14,24 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Lindt (-8,60 Prozent auf 7 810,00 CHF), Lindt (-8,51 Prozent auf 81 700,00 CHF), Addex Therapeutics (-7,34 Prozent auf 0,02 CHF), Schlatter Industries (-5,38 Prozent auf 17,60 CHF) und Perrot Duval SA (-4,17 Prozent auf 115,00 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Addex Therapeutics-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 1 510 672 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 315,356 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Blick

Unter den SPI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 11,77 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at