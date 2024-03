SPI-Handel aktuell: SPI verbucht zum Ende des Freitagshandels Verluste

Am Freitag gab der SPI via SIX zum Handelsschluss um 0,29 Prozent auf 15 328,51 Punkte nach. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,994 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SPI 0,158 Prozent höher bei 15 397,64 Punkten, nach 15 373,41 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 15 328,06 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 15 415,07 Punkten verzeichnete.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche stieg der SPI bereits um 0,878 Prozent. Vor einem Monat, am 15.02.2024, lag der SPI-Kurs bei 14 770,96 Punkten. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 15.12.2023, den Wert von 14 657,38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.03.2023, betrug der SPI-Kurs 13 695,98 Punkte.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 5,21 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 15 452,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell lastminutecom (+ 9,73 Prozent auf 22,55 CHF), StarragTornos (+ 6,28 Prozent auf 52,50 CHF), GAM (+ 5,77 Prozent auf 0,28 CHF), INTERROLL (+ 5,68 Prozent auf 2 975,00 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (+ 5,63 Prozent auf 0,60 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Spexis (-13,79 Prozent auf 0,10 CHF), Zwahlen et Mayr SA (-11,19 Prozent auf 127,00 CHF), Sonova (-6,39 Prozent auf 270,80 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-5,49 Prozent auf 5,16 CHF) und Kinarus (-4,00 Prozent auf 0,00 CHF) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Meyer Burger-Aktie aufweisen. 90 436 567 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 259,596 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Orascom Development-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,78 zu Buche schlagen. Die Varia US Properties-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,04 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at