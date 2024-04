SPI-Handel aktuell: SPI zeigt sich zum Start schwächer

Der SPI gibt am Morgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der SPI fällt im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 1,12 Prozent auf 14 918,99 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,916 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 1,02 Prozent tiefer bei 14 933,65 Punkten in den Dienstagshandel, nach 15 087,40 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 14 938,64 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 918,99 Punkten lag.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, bei 15 328,51 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.01.2024, verzeichnete der SPI einen Wert von 14 628,23 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, wies der SPI 14 859,62 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 2,40 Prozent. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 15 480,85 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Punkten verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Barry Callebaut (+ 3,99 Prozent auf 1 329,00 CHF), Evolva (+ 3,96 Prozent auf 1,05 CHF), Meyer Burger (+ 2,06 Prozent auf 0,01 CHF), Zehnder A (+ 1,43 Prozent auf 56,80 CHF) und Addex Therapeutics (+ 1,33 Prozent auf 0,19 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen ObsEva (-10,71 Prozent auf 0,01 CHF), Adecco SA (-9,04 Prozent auf 31,20 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-7,64 Prozent auf 0,58 CHF), Swiss Re (-6,24 Prozent auf 100,70 CHF) und DocMorris (-4,55 Prozent auf 83,95 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Im SPI weist die Meyer Burger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 22 545 544 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 251,161 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die SPI-Titel auf

Die Talenthouse-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Unter den Aktien im Index zeigt die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,20 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

