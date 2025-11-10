SPI-Papier Adecco SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adecco SA von vor 5 Jahren bedeutet

Adecco Aktie

Rentable Adecco SA-Anlage? 10.11.2025 10:03:57





Vor Jahren in Adecco SA eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurde das Adecco SA-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Adecco SA-Anteile an diesem Tag 53,92 CHF wert. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 18,546 Adecco SA-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 07.11.2025 auf 24,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 448,81 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 55,12 Prozent.

Am Markt war Adecco SA jüngst 4,05 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

