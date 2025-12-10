Allreal Aktie
SPI-Papier Allreal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allreal von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Allreal-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 161,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Allreal-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,621 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 121,37 CHF, da sich der Wert eines Allreal-Anteils am 09.12.2025 auf 195,40 CHF belief. Mit einer Performance von +21,37 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Allreal eine Börsenbewertung in Höhe von 3,24 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
