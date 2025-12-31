Allreal Aktie
WKN: 935276 / ISIN: CH0008837566
|Allreal-Performance im Blick
|
31.12.2025 10:04:40
SPI-Titel Allreal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Allreal-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das Allreal-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Allreal-Papier bei 128,35 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Allreal-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,779 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 204,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 158,94 CHF wert. Damit wäre die Investition 58,94 Prozent mehr wert.
Der Allreal-Wert an der Börse wurde auf 3,35 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Allreal AGmehr Nachrichten
|
31.12.25
|SPI-Titel Allreal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Allreal-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
24.12.25
|SPI-Papier Allreal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allreal von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
17.12.25
|SPI-Titel Allreal-Aktie: So viel hätte eine Investition in Allreal von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
10.12.25
|SPI-Papier Allreal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allreal von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
03.12.25
|SPI-Wert Allreal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allreal von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
26.11.25