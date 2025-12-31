SPI-Titel Allreal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Allreal-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Allreal-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Allreal-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Allreal-Papier bei 128,35 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Allreal-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,779 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 204,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 158,94 CHF wert. Damit wäre die Investition 58,94 Prozent mehr wert.

Der Allreal-Wert an der Börse wurde auf 3,35 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at