SPI-Titel Allreal-Aktie: So viel hätte eine Investition in Allreal von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Allreal-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Allreal-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 147,20 CHF. Bei einem Allreal-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,793 Allreal-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Allreal-Aktie auf 196,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 332,88 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 33,29 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Allreal eine Börsenbewertung in Höhe von 3,24 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at