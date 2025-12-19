SPI-Titel Autoneum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Autoneum-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Autoneum-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 19.12.2024 wurden Autoneum-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 114,60 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 87,260 Autoneum-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 712,04 CHF, da sich der Wert einer Autoneum-Aktie am 18.12.2025 auf 168,60 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 47,12 Prozent angewachsen.

Autoneum war somit zuletzt am Markt 964,76 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at