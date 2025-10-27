SPI-Papier BACHEM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BACHEM-Investment von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in BACHEM-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das BACHEM-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die BACHEM-Anteile bei 72,05 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die BACHEM-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,388 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen BACHEM-Aktien wären am 24.10.2025 79,60 CHF wert, da der Schlussstand 57,35 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 20,40 Prozent verkleinert.

BACHEM war somit zuletzt am Markt 4,30 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at