BACHEM Aktie
WKN DE: A3DLKE / ISIN: CH1176493729
|Langfristige Anlage
|
22.12.2025 10:04:06
SPI-Titel BACHEM-Aktie: So viel Verlust hätte eine BACHEM-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades BACHEM-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 78,65 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die BACHEM-Aktie investiert hätte, hätte er nun 127,146 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 240,94 CHF, da sich der Wert eines BACHEM-Papiers am 19.12.2025 auf 56,95 CHF belief. Mit einer Performance von -27,59 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Zuletzt ergab sich für BACHEM eine Börsenbewertung in Höhe von 4,27 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BACHEM HOLDING AGmehr Nachrichten
|
10:04
|SPI-Titel BACHEM-Aktie: So viel Verlust hätte eine BACHEM-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
15.12.25
|SPI-Titel BACHEM-Aktie: So viel Verlust hätte eine BACHEM-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
08.12.25
|SPI-Papier BACHEM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BACHEM von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
02.12.25
|Handel in Zürich: SPI zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
02.12.25
|Gewinne in Zürich: SPI legt am Dienstagnachmittag zu (finanzen.at)
|
02.12.25
|Börse Zürich: SPI mittags im Aufwind (finanzen.at)
|
01.12.25