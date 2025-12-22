BACHEM Aktie

WKN DE: A3DLKE / ISIN: CH1176493729

Langfristige Anlage 22.12.2025 10:04:06

SPI-Titel BACHEM-Aktie: So viel Verlust hätte eine BACHEM-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren BACHEM-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades BACHEM-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 78,65 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die BACHEM-Aktie investiert hätte, hätte er nun 127,146 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 240,94 CHF, da sich der Wert eines BACHEM-Papiers am 19.12.2025 auf 56,95 CHF belief. Mit einer Performance von -27,59 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für BACHEM eine Börsenbewertung in Höhe von 4,27 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

