SPI-Papier BB Biotech-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BB Biotech von vor einem Jahr abgeworfen
Das BB Biotech-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die BB Biotech-Aktie 36,15 CHF wert. Bei einem BB Biotech-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 27,663 BB Biotech-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 255,88 CHF, da sich der Wert eines BB Biotech-Anteils am 12.12.2025 auf 45,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 25,59 Prozent erhöht.
BB Biotech wurde am Markt mit 2,51 Mrd. CHF bewertet. Das BB Biotech-IPO fand am 11.12.1997 an der Börse SWX statt. Zum Börsendebüt des BB Biotech-Papiers wurde der Erstkurs mit 27,87 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
