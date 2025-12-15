BB Biotech Aktie

WKN DE: A0NFN3 / ISIN: CH0038389992

BB Biotech-Anlage im Blick 15.12.2025 10:04:02

SPI-Papier BB Biotech-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BB Biotech von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in BB Biotech eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das BB Biotech-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die BB Biotech-Aktie 36,15 CHF wert. Bei einem BB Biotech-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 27,663 BB Biotech-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 255,88 CHF, da sich der Wert eines BB Biotech-Anteils am 12.12.2025 auf 45,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 25,59 Prozent erhöht.

BB Biotech wurde am Markt mit 2,51 Mrd. CHF bewertet. Das BB Biotech-IPO fand am 11.12.1997 an der Börse SWX statt. Zum Börsendebüt des BB Biotech-Papiers wurde der Erstkurs mit 27,87 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

BB Biotech AG 48,65 -0,41%

14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12.12.25 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

ATX stärker -- DAX freundlich -- Asiens Börsen verlieren
Der heimische Aktienmarkt notiert im Plus, während der deutsche Aktienmarkt Gewinne verzeichnet. Asiens Börsen geben zum Wochenbeginn nach.
