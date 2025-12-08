Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

BB Biotech Aktie

WKN DE: A0NFN3 / ISIN: CH0038389992

Profitabler BB Biotech-Einstieg? 08.12.2025 10:04:39

SPI-Wert BB Biotech-Aktie: So viel hätte eine Investition in BB Biotech von vor 10 Jahren gekostet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in BB Biotech-Aktien verlieren können.

Vor 10 Jahren wurde das BB Biotech-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der BB Biotech-Anteile betrug an diesem Tag 58,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die BB Biotech-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,724 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 79,05 CHF, da sich der Wert eines BB Biotech-Papiers am 05.12.2025 auf 45,85 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 20,95 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte BB Biotech einen Börsenwert von 2,53 Mrd. CHF. Der erste Handelstag der BB Biotech-Anteile an der Börse SWX war der 11.12.1997. Damals wurde der erste Kurs der BB Biotech-Aktie bei 27,87 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
