BB Biotech Aktie
WKN DE: A0NFN3 / ISIN: CH0038389992
|Lukrative BB Biotech-Investition?
|
01.12.2025 10:04:31
SPI-Titel BB Biotech-Aktie: So viel Verlust hätte ein BB Biotech-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde das BB Biotech-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren BB Biotech-Anteile an diesem Tag 71,35 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die BB Biotech-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 140,154 BB Biotech-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des BB Biotech-Papiers auf 45,05 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 313,95 CHF wert. Aus 10 000 CHF wurden somit 6 313,95 CHF, was einer negativen Performance von 36,86 Prozent entspricht.
Der BB Biotech-Wert an der Börse wurde auf 2,48 Mrd. CHF beziffert. Am 11.12.1997 wurden BB Biotech-Anteile zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der Erstkurs des BB Biotech-Papiers lag beim Börsengang bei 27,87 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!