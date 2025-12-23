SPI-Papier Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Berner Kantonalbank (BEKB)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Berner Kantonalbank (BEKB)-Investment verdienen können.

Am 23.12.2024 wurde die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie bei 232,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Berner Kantonalbank (BEKB)-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,431 Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 22.12.2025 131,68 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 305,50 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 131,68 CHF, was einer positiven Performance von 31,68 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Berner Kantonalbank (BEKB) betrug jüngst 2,81 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at