SPI-Papier Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bossard-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Bossard-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Bossard-Aktie bei 105,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Bossard-Papier investiert hätte, hätte er nun 95,238 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 952,38 CHF, da sich der Wert eines Bossard-Anteils am 15.12.2025 auf 157,00 CHF belief. Mit einer Performance von +49,52 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Bossard einen Börsenwert von 1,23 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at