SPI-Papier BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BVZ von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit BVZ-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das BVZ-Papier bei 775,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die BVZ-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,290 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 07.08.2024 auf 950,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 225,81 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +22,58 Prozent.

Jüngst verzeichnete BVZ eine Marktkapitalisierung von 187,16 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at