SPI-Wert BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BVZ-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in BVZ eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades BVZ-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 880,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 11,364 BVZ-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.12.2025 gerechnet (1 150,00 CHF), wäre die Investition nun 13 068,18 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 30,68 Prozent zugenommen.

BVZ wurde jüngst mit einem Börsenwert von 226,75 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at