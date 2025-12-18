BVZ Aktie
WKN: 924111 / ISIN: CH0008207356
|Profitable BVZ-Anlage?
|
18.12.2025 10:03:28
SPI-Wert BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BVZ-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades BVZ-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 880,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 11,364 BVZ-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.12.2025 gerechnet (1 150,00 CHF), wäre die Investition nun 13 068,18 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 30,68 Prozent zugenommen.
BVZ wurde jüngst mit einem Börsenwert von 226,75 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BVZ AGmehr Nachrichten
|
10:03
|SPI-Wert BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BVZ-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
16.12.25
|Zuversicht in Zürich: SPI-Anleger greifen am Dienstagnachmittag zu (finanzen.at)
|
16.12.25
|Pluszeichen in Zürich: SPI am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
16.12.25
|Handel in Zürich: SPI zum Start in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12.12.25
|Freitagshandel in Zürich: SPI zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
12.12.25
|Freundlicher Handel in Zürich: Anleger lassen SPI steigen (finanzen.at)
|
12.12.25
|Starker Wochentag in Zürich: So steht der SPI aktuell (finanzen.at)
|
12.12.25
|SIX-Handel: SPI zum Start des Freitagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)