SPI-Papier Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel hätte eine Investition in Compagnie Financiere Tradition von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Compagnie Financiere Tradition-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Compagnie Financiere Tradition-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 57,47 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 17,400 Compagnie Financiere Tradition-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 17.12.2025 auf 281,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 889,39 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 388,94 Prozent.

Insgesamt war Compagnie Financiere Tradition zuletzt 2,15 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at