Schwacher Handel: So bewegt sich der SPI am Montagmittag

Am Montag verliert der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,48 Prozent auf 18 002,12 Punkte. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,326 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,247 Prozent leichter bei 18 043,86 Punkten in den Montagshandel, nach 18 088,46 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SPI bei 17 992,68 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 18 072,92 Punkten.

SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, notierte der SPI bei 17 342,35 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.09.2025, wies der SPI einen Stand von 16 823,86 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, lag der SPI bei 15 199,27 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 16,00 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 18 102,02 Punkten. Bei 14 361,69 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell MindMaze Therapeutics (+ 5,19 Prozent auf 2,23 CHF), Curatis (+ 4,42 Prozent auf 11,80 CHF), Idorsia (+ 3,36 Prozent auf 4,16 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 3,08 Prozent auf 12,72 CHF) und Gurit (+ 2,70 Prozent auf 11,40 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen Kudelski (-7,75 Prozent auf 1,19 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-5,35 Prozent auf 0,15 CHF), GAM (-4,17 Prozent auf 0,14 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-3,40 Prozent auf 45,40 CHF) und Compagnie Financiere Tradition (-3,02 Prozent auf 289,00 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 903 275 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 285,608 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SPI-Titel auf

In diesem Jahr hat die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Mit 10,92 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at