Compagnie Financiere Tradition Aktie
WKN: 870121 / ISIN: CH0014345117
|Lohnende Compagnie Financiere Tradition-Anlage?
|
25.12.2025 10:03:26
SPI-Wert Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compagnie Financiere Tradition von vor einem Jahr eingebracht
Das Compagnie Financiere Tradition-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 172,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 58,140 Compagnie Financiere Tradition-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 286,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 627,91 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +66,28 Prozent.
Der Börsenwert von Compagnie Financiere Tradition belief sich zuletzt auf 2,20 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
