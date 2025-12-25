Compagnie Financiere Tradition Aktie

WKN: 870121 / ISIN: CH0014345117

Lohnende Compagnie Financiere Tradition-Anlage? 25.12.2025 10:03:26

SPI-Wert Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compagnie Financiere Tradition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Compagnie Financiere Tradition-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Compagnie Financiere Tradition-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 172,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 58,140 Compagnie Financiere Tradition-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 286,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 627,91 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +66,28 Prozent.

Der Börsenwert von Compagnie Financiere Tradition belief sich zuletzt auf 2,20 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

