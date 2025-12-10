Dätwyler Aktie
SPI-Papier Dätwyler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dätwyler-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Die Dätwyler-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 240,00 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Dätwyler-Aktie investiert, befänden sich nun 41,667 Dätwyler-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 541,67 CHF, da sich der Wert einer Dätwyler-Aktie am 09.12.2025 auf 157,00 CHF belief. Mit einer Performance von -34,58 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Dätwyler eine Börsenbewertung in Höhe von 2,67 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
