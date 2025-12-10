Dätwyler Aktie

Dätwyler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MVC2 / ISIN: CH0030486770

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Dätwyler-Investition? 10.12.2025 10:04:06

SPI-Papier Dätwyler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dätwyler-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Dätwyler-Einstiegs gewesen.

Die Dätwyler-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 240,00 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Dätwyler-Aktie investiert, befänden sich nun 41,667 Dätwyler-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 541,67 CHF, da sich der Wert einer Dätwyler-Aktie am 09.12.2025 auf 157,00 CHF belief. Mit einer Performance von -34,58 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Dätwyler eine Börsenbewertung in Höhe von 2,67 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Dätwyler AGmehr Nachrichten