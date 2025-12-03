Edisun Power Europe Aktie
WKN DE: A0KFH3 / ISIN: CH0024736404
|Hochrechnung
|
03.12.2025 10:04:23
SPI-Wert Edisun Power Europe-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Edisun Power Europe von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Edisun Power Europe-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 121,50 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 8,230 Edisun Power Europe-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 02.12.2025 427,98 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 52,00 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 57,20 Prozent.
Edisun Power Europe wurde am Markt mit 60,98 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
