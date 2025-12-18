Angespannte Stimmung in Zürich: SPI beginnt Handel im Minus

Am Donnerstag notiert der SPI um 09:12 Uhr via SIX 0,05 Prozent leichter bei 17 883,70 Punkten. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,294 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,141 Prozent auf 17 867,76 Punkte an der Kurstafel, nach 17 892,92 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 17 862,46 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 883,70 Zählern.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 0,612 Prozent. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 18.11.2025, den Wert von 17 143,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.09.2025, stand der SPI bei 16 750,21 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.12.2024, stand der SPI noch bei 15 508,12 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 15,24 Prozent aufwärts. 18 016,02 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Bei 14 361,69 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell ASMALLWORLD (+ 19,27 Prozent auf 0,65 CHF), Orior (+ 2,37 Prozent auf 12,10 CHF), MCH (+ 2,10 Prozent auf 3,40 CHF), Xlife Sciences (+ 1,94 Prozent auf 21,00 CHF) und Montana Aerospace (+ 1,88 Prozent auf 24,45 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Perrot Duval SA (-19,68 Prozent auf 40,00 CHF), Addex Therapeutics (-2,57 Prozent auf 0,05 CHF), GAM (-2,22 Prozent auf 0,13 CHF), Gurit (-1,94 Prozent auf 11,14 CHF) und Edisun Power Europe (-1,87 Prozent auf 52,40 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Idorsia-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 168 464 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 280,221 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick

Die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Mit 10,97 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

