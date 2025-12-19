SPI-Papier Forbo International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Forbo International von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Forbo International-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Forbo International-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 750,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 13,333 Forbo International-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Forbo International-Aktie auf 875,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 666,67 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 16,67 Prozent.

Insgesamt war Forbo International zuletzt 1,23 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at