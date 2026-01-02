GAM Aktie
WKN DE: A0YBKX / ISIN: CH0102659627
|Frühe Anlage
|
02.01.2026 10:03:35
SPI-Papier GAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein GAM-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Am 02.01.2021 wurde das GAM-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 1,48 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 6 761,691 GAM-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.12.2025 gerechnet (0,15 CHF), wäre das Investment nun 990,59 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 90,09 Prozent gleich.
Der Börsenwert von GAM belief sich jüngst auf 157,98 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
