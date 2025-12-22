Zurückhaltung in Zürich: SPI verbucht Verluste

Am Montag tendiert der SPI um 15:42 Uhr via SIX 0,27 Prozent leichter bei 18 039,36 Punkten. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,326 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,247 Prozent auf 18 043,86 Punkte an der Kurstafel, nach 18 088,46 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 18 072,92 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 992,68 Zählern.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wies der SPI einen Wert von 17 342,35 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 22.09.2025, erreichte der SPI einen Wert von 16 823,86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, erreichte der SPI einen Wert von 15 199,27 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 16,24 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18 102,02 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 361,69 Punkten registriert.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Perrot Duval SA (+ 7,32 Prozent auf 44,00 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 6,13 Prozent auf 2,25 CHF), Idorsia (+ 5,10 Prozent auf 4,23 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 4,54 Prozent auf 12,90 CHF) und Curatis (+ 4,42 Prozent auf 11,80 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Kudelski (-9,30 Prozent auf 1,17 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-5,66 Prozent auf 0,15 CHF), Addex Therapeutics (-5,00 Prozent auf 0,05 CHF), GAM (-4,51 Prozent auf 0,14 CHF) und HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-3,47 Prozent auf 1,45 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Idorsia-Aktie. 1 504 875 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 285,608 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Fokus

Die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie hat mit 4,49 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,92 Prozent an der Spitze im Index.

