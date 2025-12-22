SPI-Papier Georg Fischer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Georg Fischer-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Georg Fischer-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Georg Fischer-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 67,70 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 100 CHF in die Georg Fischer-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,477 Anteilen. Die gehaltenen Georg Fischer-Papiere wären am 19.12.2025 78,43 CHF wert, da der Schlussstand 53,10 CHF betrug. Damit wäre die Investition 21,57 Prozent weniger wert.

Der Georg Fischer-Wert an der Börse wurde auf 4,35 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at