SPI-Titel Georg Fischer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Georg Fischer von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde das Georg Fischer-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Georg Fischer-Anteile bei 57,45 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Georg Fischer-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 17,406 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Georg Fischer-Papiers auf 53,40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 929,50 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 7,05 Prozent.
Zuletzt verbuchte Georg Fischer einen Börsenwert von 4,38 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
