SPI-Wert Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Groupe Minoteries SA von vor 10 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Groupe Minoteries SA-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Das Groupe Minoteries SA-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Groupe Minoteries SA-Papier an diesem Tag 319,00 CHF wert. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 3,135 Groupe Minoteries SA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Groupe Minoteries SA-Aktie auf 234,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 733,54 CHF wert. Mit einer Performance von -26,65 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Groupe Minoteries SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 77,22 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at