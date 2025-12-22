Groupe Minoteries Aktie

Groupe Minoteries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 590381 / ISIN: CH0012949464

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Performance 22.12.2025 10:04:06

SPI-Wert Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Groupe Minoteries SA von vor 10 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Groupe Minoteries SA-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Das Groupe Minoteries SA-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Groupe Minoteries SA-Papier an diesem Tag 319,00 CHF wert. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 3,135 Groupe Minoteries SA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Groupe Minoteries SA-Aktie auf 234,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 733,54 CHF wert. Mit einer Performance von -26,65 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Groupe Minoteries SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 77,22 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Groupe Minoteries SAmehr Nachrichten

Analysen zu Groupe Minoteries SAmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Groupe Minoteries SA 234,00 0,00% Groupe Minoteries SA

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 51
20.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.12.25 KW 51: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.12.25 KW 51: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX stabil -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt kommen zum Wochenstart nicht vom Fleck. Am Montag präsentieren sich die Börsen in Fernost freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen