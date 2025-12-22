Groupe Minoteries Aktie
WKN: 590381 / ISIN: CH0012949464
|Langfristige Performance
|
22.12.2025 10:04:06
SPI-Wert Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Groupe Minoteries SA von vor 10 Jahren bedeutet
Das Groupe Minoteries SA-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Groupe Minoteries SA-Papier an diesem Tag 319,00 CHF wert. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 3,135 Groupe Minoteries SA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Groupe Minoteries SA-Aktie auf 234,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 733,54 CHF wert. Mit einer Performance von -26,65 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Groupe Minoteries SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 77,22 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Groupe Minoteries SAmehr Nachrichten
|
10:04
|SPI-Wert Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Groupe Minoteries SA von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
17.12.25
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
16.12.25
|Zuversicht in Zürich: SPI-Anleger greifen am Dienstagnachmittag zu (finanzen.at)
|
16.12.25
|Pluszeichen in Zürich: SPI am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
16.12.25
|Handel in Zürich: SPI zum Start in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
15.12.25
|SPI-Titel Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Groupe Minoteries SA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
08.12.25
|SPI-Titel Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Groupe Minoteries SA von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
02.12.25
|Schwache Performance in Zürich: SPI präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
Analysen zu Groupe Minoteries SAmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Groupe Minoteries SA
|234,00
|0,00%