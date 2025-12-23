Dätwyler Aktie

SPI-Performance 23.12.2025 09:29:01

Aufschläge in Zürich: SPI zum Start im Plus

Aufschläge in Zürich: SPI zum Start im Plus

Der SPI behält sein positives Vorzeichen auch aktuell.

Der SPI notiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,14 Prozent höher bei 18 123,55 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,326 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SPI 0,021 Prozent schwächer bei 18 094,71 Punkten, nach 18 098,52 Punkten am Vortag.

Bei 18 123,55 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 18 094,71 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 17 342,35 Punkten. Der SPI stand vor drei Monaten, am 23.09.2025, bei 16 803,45 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 23.12.2024, einen Stand von 15 324,67 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 16,79 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 18 123,55 Punkten. Bei 14 361,69 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit ASMALLWORLD (+ 6,56 Prozent auf 0,65 CHF), Addex Therapeutics (+ 5,66 Prozent auf 0,06 CHF), SHL Telemedicine (+ 5,29 Prozent auf 1,20 CHF), SIG Group (+ 4,31 Prozent auf 10,89 CHF) und Dätwyler (+ 3,18 Prozent auf 162,00 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Highlight Event and Entertainment (-19,77 Prozent auf 7,10 CHF), Perrot Duval SA (-16,94 Prozent auf 41,20 CHF), Evolva (-7,41 Prozent auf 0,75 CHF), Ascom (-6,70 Prozent auf 3,41 CHF) und Groupe Minoteries SA (-4,31 Prozent auf 222,00 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 320 753 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 285,884 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

SPI-Fundamentaldaten

Die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie hat mit 4,49 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Unter den Aktien im Index weist die OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,96 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Addex Therapeutics Ltd. 0,05 -11,11% Addex Therapeutics Ltd.
Ascom 3,71 -1,59% Ascom
ASMALLWORLD AG 0,62 0,00% ASMALLWORLD AG
Dätwyler AG 166,00 0,85% Dätwyler AG
Evolva Holding AG 0,79 -1,01% Evolva Holding AG
Groupe Minoteries SA 222,00 -4,31% Groupe Minoteries SA
Highlight Event and Entertainment AG 7,50 0,00% Highlight Event and Entertainment AG
HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) 1,48 -2,31% HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)
Nestlé SA (Nestle) 84,34 0,62% Nestlé SA (Nestle)
OC Oerlikon Corporation AG 3,39 0,00% OC Oerlikon Corporation AG
Perrot Duval SA 41,20 -16,94% Perrot Duval SA
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 356,40 0,17% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SHL Telemedicine 1,20 5,29% SHL Telemedicine
SIG Group 11,11 -0,18% SIG Group

Indizes in diesem Artikel

SPI 18 121,67 0,13%

Börse aktuell - Live Ticker

Ruhe vor Weihnachten: ATX schwächelt -- DAX freundlich -- Börsen in Fernost verhalten
Am Dienstag geht es angesichts der anstehenden Weihnachtsfeiertage am heimischen wie auch am deutschen Aktienmarkt eher ruhig zu. Daneben machen auch die asiatischen Indizes überwiegend keine großen Schritte.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

