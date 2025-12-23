Dätwyler Aktie
Aufschläge in Zürich: SPI zum Start im Plus
Der SPI notiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,14 Prozent höher bei 18 123,55 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,326 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SPI 0,021 Prozent schwächer bei 18 094,71 Punkten, nach 18 098,52 Punkten am Vortag.
Bei 18 123,55 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 18 094,71 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 17 342,35 Punkten. Der SPI stand vor drei Monaten, am 23.09.2025, bei 16 803,45 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 23.12.2024, einen Stand von 15 324,67 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 16,79 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 18 123,55 Punkten. Bei 14 361,69 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Heutige Tops und Flops im SPI
Die Top-Aktien im SPI sind derzeit ASMALLWORLD (+ 6,56 Prozent auf 0,65 CHF), Addex Therapeutics (+ 5,66 Prozent auf 0,06 CHF), SHL Telemedicine (+ 5,29 Prozent auf 1,20 CHF), SIG Group (+ 4,31 Prozent auf 10,89 CHF) und Dätwyler (+ 3,18 Prozent auf 162,00 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Highlight Event and Entertainment (-19,77 Prozent auf 7,10 CHF), Perrot Duval SA (-16,94 Prozent auf 41,20 CHF), Evolva (-7,41 Prozent auf 0,75 CHF), Ascom (-6,70 Prozent auf 3,41 CHF) und Groupe Minoteries SA (-4,31 Prozent auf 222,00 CHF).
SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 320 753 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 285,884 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
SPI-Fundamentaldaten
Die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie hat mit 4,49 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Unter den Aktien im Index weist die OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,96 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
