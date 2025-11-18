HT5 Aktie
WKN DE: A0MYT7 / ISIN: CH0024666528
|Lohnende HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investition?
|
18.11.2025 10:03:39
SPI-Papier HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel hätte eine Investition in HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 0,55 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 181,818 HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 1,48 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 269,09 CHF wert. Die Steigerung von 100 CHF zu 269,09 CHF entspricht einer Performance von +169,09 Prozent.
Alle HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,38 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)mehr Nachrichten
|
10:03
|SPI-Papier HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel hätte eine Investition in HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
17.11.25
|Börse Zürich in Rot: SPI legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
17.11.25
|Zurückhaltung in Zürich: SPI verbucht am Montagmittag Verluste (finanzen.at)
|
17.11.25
|Zuversicht in Zürich: SPI beginnt Montagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
14.11.25
|SPI-Handel aktuell: SPI sackt am Nachmittag ab (finanzen.at)
|
14.11.25
|Börse Zürich in Rot: SPI liegt am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
|
14.11.25
|Börse Zürich: SPI zum Start des Freitagshandels in Rot (finanzen.at)
|
13.11.25
|Handel in Zürich: SPI nachmittags leichter (finanzen.at)
Analysen zu HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)
|1,57
|-1,26%