WKN DE: A0MYT7 / ISIN: CH0024666528

Lohnende HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investition? 18.11.2025 10:03:39

SPI-Papier HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel hätte eine Investition in HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurde die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 0,55 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 181,818 HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 1,48 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 269,09 CHF wert. Die Steigerung von 100 CHF zu 269,09 CHF entspricht einer Performance von +169,09 Prozent.

Alle HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,38 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

