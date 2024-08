SPI-Papier Ina Invest-Aktie: So viel hätte eine Ina Invest-Investition von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Ina Invest-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Ina Invest-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 17,25 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Ina Invest-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 579,710 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 17,10 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 913,04 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 0,87 Prozent vermindert.

Ina Invest wurde am Markt mit 166,53 Mio. CHF bewertet. Der Ina Invest-Börsengang fand am 12.06.2020 an der Börse SWX statt. Damals wurde der erste Kurs der Ina Invest-Aktie bei 23,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at