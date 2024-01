SPI-Papier Ina Invest-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ina Invest von vor einem Jahr bedeutet

Vor 1 Jahr wurde die Ina Invest-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Ina Invest-Papier 19,75 CHF wert. Bei einem Ina Invest-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 50,633 Ina Invest-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 12.01.2024 891,14 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 17,60 CHF belief. Mit einer Performance von -10,89 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Ina Invest bezifferte sich zuletzt auf 171,42 Mio. CHF. Am 12.06.2020 wurden Ina Invest-Papiere zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der Erstkurs der Ina Invest-Aktie belief sich damals auf 23,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at