SPI-Papier Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Julius Bär-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Julius Bär-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Julius Bär-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 40,79 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Julius Bär-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,452 Julius Bär-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 46,04 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 112,87 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 12,87 Prozent.

Julius Bär wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9,00 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at