Kardex Aktie

Kardex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0RMWK / ISIN: CH0100837282

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Anlage 25.12.2025 10:03:26

SPI-Papier Kardex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kardex von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Kardex-Aktien gewesen.

Am 25.12.2024 wurden Kardex-Anteile an der Börse SWX feiertags-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Kardex-Aktie 269,50 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Kardex-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 37,106 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 259,74 CHF, da sich der Wert einer Kardex-Aktie am 23.12.2025 auf 276,50 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 2,60 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Kardex bezifferte sich zuletzt auf 2,14 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Kardex AGmehr Nachrichten

Analysen zu Kardex AGmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Kardex AG 296,50 1,54% Kardex AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 51
20.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.12.25 KW 51: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.12.25 KW 51: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ruhe vor Weihnachten: ATX und DAX schlussendlich fester
Am Dienstag ging es am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt moderat aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen