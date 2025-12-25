Kardex Aktie
WKN DE: A0RMWK / ISIN: CH0100837282
25.12.2025 10:03:26
SPI-Papier Kardex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kardex von vor einem Jahr abgeworfen
Am 25.12.2024 wurden Kardex-Anteile an der Börse SWX feiertags-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Kardex-Aktie 269,50 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Kardex-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 37,106 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 259,74 CHF, da sich der Wert einer Kardex-Aktie am 23.12.2025 auf 276,50 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 2,60 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Kardex bezifferte sich zuletzt auf 2,14 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
