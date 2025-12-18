Kardex Aktie
SPI-Titel Kardex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kardex von vor 10 Jahren eingebracht
Am 18.12.2015 wurde das Kardex-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Kardex-Anteile bei 71,80 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 13,928 Kardex-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 17.12.2025 auf 268,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 732,76 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 273,28 Prozent.
Insgesamt war Kardex zuletzt 2,09 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
