WKN DE: A0RMWK / ISIN: CH0100837282

Lukrative Kardex-Anlage? 18.12.2025 10:03:28

SPI-Titel Kardex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kardex von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Kardex-Aktie Anlegern gebracht.

Am 18.12.2015 wurde das Kardex-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Kardex-Anteile bei 71,80 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 13,928 Kardex-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 17.12.2025 auf 268,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 732,76 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 273,28 Prozent.

Insgesamt war Kardex zuletzt 2,09 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

