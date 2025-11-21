SPI-Papier Komax-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Komax-Investment von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Komax-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Das Komax-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Komax-Anteile bei 172,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Komax-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,581 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Komax-Anteile wären am 20.11.2025 34,24 CHF wert, da der Schlussstand 58,90 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 65,76 Prozent abgenommen.

Alle Komax-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 302,43 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at