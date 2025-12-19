Komax Aktie

WKN: 907324 / ISIN: CH0010702154

Komax-Investment im Blick 19.12.2025 10:03:56

SPI-Papier Komax-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Komax-Investment von vor 5 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Komax-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Komax-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 172,50 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 5,797 Komax-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 65,60 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 380,29 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 61,97 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Komax eine Börsenbewertung in Höhe von 323,93 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

