WKN: 907324 / ISIN: CH0010702154

Langfristige Performance 12.12.2025 10:03:58

SPI-Wert Komax-Aktie: So viel Verlust hätte ein Komax-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Komax-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Komax-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Komax-Papier bei 268,50 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,372 Komax-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 11.12.2025 auf 67,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 24,95 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 24,95 CHF, was einer negativen Performance von 75,05 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Komax belief sich zuletzt auf 333,01 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

